Polícia Militar apreende suspeitos com drogas em Valença

Dois suspeitos, de tráfico de drogas, de 28 e 21 anos, foram presos na noite de segunda-feira, por volta das 20h50min, com drogas na Rua Targino José Pereira, no bairro Osório, em Valença.

Uma denúncia anônima levou os policiais militares até os suspeitos que estavam em um Chevrolet Ômega (prata). Ao perceber que o veículo seria abordado um dos suspeitos atirou parte do material que estava na bolsa plástica para fora do veículo.

Outra bolsa foi encontrada no banco da frente do carro. Foram apreendidos 72 sacolés de erva seca prensada (maconha) e 27 etiquetas. O homem mais novo assumiu a propriedade do material. Após a ocorrência, os dois ficaram presos e o veículo foi apreendido.