Serviços incluem novo parque infantil, quiosque para jogos e calçada acessível com piso tátil

A Prefeitura de Resende iniciou, recentemente, mais uma obra do programa Revitaliza Resende. Desta vez, uma nova área de lazer no bairro Paraíso será revitalizada: a Praça São Geraldo, localizada na rua de mesmo nome.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a praça vai receber um novo parque infantil de areia, mesa de ping pong, academia da terceira idade, equipamentos de ginástica, paisagismo, quiosque com mesa de jogos e calçadas acessíveis com piso tátil ao redor de toda a praça, além de rampa de acesso.

– O Paraíso é um bairro muito tradicional em Resende, com famílias que gostam de passear com as crianças ao fim do dia e encontrar os amigos nas praças para conversar. A Praça São Geraldo é mais uma reforma em área de lazer que faremos. Ela será revitalizada com melhorias para que os moradores possam aproveitar da melhor maneira possível a nova área de lazer. Atualmente, contabilizamos mais de 60 reformas pelo Revitaliza Resende entre parques e praças, permitindo que centenas de famílias sejam beneficiadas pelos procedimentos realizados nos locais – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Os serviços iniciaram no último dia 26 e seguem até o fim deste ano.

Reforma do Horto Municipal

Recentemente, outra área reformada pela Prefeitura no Paraíso foi o Horto Municipal, que foi totalmente revitalizado e reformado. Entre as ações realizadas na área de lazer estão a construção de uma guarita, novo pórtico, lâmpadas de LED, reforma total dos banheiros e vestiários, além de novas grades, pintura, drenagem e limpeza.