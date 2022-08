Nos seis primeiros meses de 2022 foram criadas 15.184 vagas de trabalho com carteira assinada no município

Volta Redonda registrou saldo positivo na geração de empregos no primeiro semestre do ano. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apontam 15.184 admissões contra 14.276 desligamentos, um saldo positivo de 908 no período. Os números colocam o município como líder no ranking de geração de empregos na região em 2022.

Em junho, Volta Redonda também se destacou na geração de empregos. Foram 2.606 vagas de trabalho com carteira assinada, com 2.396 demissões. Um saldo positivo de 210 postos de trabalho. O setor de Serviços foi o principal empregador com 1.182, seguido pela Indústria (51), Comércio (38) e Agropecuária (1). A Construção Civil foi o único a registrar mais demissões que admissões, foram 159 contratações contra 180 desligamentos, um saldo negativo de 21.