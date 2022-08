Voltaço anuncia o retorno do meia Luciano Naninho

Jogador está chegando para a sua terceira passagem pelo Esquadrão de Aço

O mago está de volta! A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta terça-feira, dia 2, o retorno do meia Luciano Naninho, de 30 anos, que estava no Al-Nasr, da Líbia, onde foi eleito melhor jogador do campeonato nacional. O atleta chega com contrato até o final da temporada 2023.

O atleta está retornando da Líbia e deve chegar em Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 4. O nome dele já está registrado e regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), na CBF (Confederação Brasileiro de Futebol).

Esta será a terceira passagem de Naninho pelo Esquadrão de Aço. A primeira foi em 2019, quando atou por 15 jogos durante a Série C. No ano seguinte, ele retornou no meio do ano e ficou até o final da Série C de 2021, quando se transferiu para o futebol libanês. Ao todo, o meia já defendeu o Voltaço em 65 jogos, marcando oito gols.

– Muito feliz em estar voltando para o Brasil, ainda mais para defender um clube que me identifico muito e tenho um carinho imenso. Foi uma experiência sensacional que tive na Líbia, cresci bastante, tanto como atleta, assim como pessoa, e volto muito motivado para ajudar o Volta Redonda a buscar este tão sonhado acesso à Série B – afirmou o meia tricolor.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior comemorou o acerto com o Naninho.

– É um jogador de uma qualidade indiscutível. Já teve duas grandes passagens pelo Volta Redonda e sempre foi um profissional exemplar, se dedicando muito nos treinamentos e jogos. Tenho certeza que chega para qualificar muito o nosso elenco nesta reta final de competição. Só tenho a agradecer ao atleta por escolher, mais uma vez, vir para o Volta Redonda – ressaltou.

Carreira

Revelado pelas categorias de base do Vasco da Gama, Luciano Naninho já defendeu o Madureira, Bangu, Barra da Tijuca e o Al-Nasr, da Líbia, último clube antes de acertar o retorno para o Esquadrão de Aço. Foto: Caique Coufal