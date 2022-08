A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu nesta quarta-feira (3) dois dos três homens suspeitos de um duplo homicídio ocorrido no dia 1º de maio deste ano na cidade, onde um casal foi morto a tiros dentro de um bar do bairro Cotiara. O interessante do caso é que, para chegar aos suspeitos, a polícia identificou, primeiro, em investigações no bairro, o cão que acompanhava os dois executores do crime, a partir de imagens de câmeras de monitoramento.

“Nas imagens que conseguimos os dois autores estavam acompanhados por um cachorro. Durante as investigações, passamos a rodar pelo bairro conseguimos identificar o cão que estava com eles. Depois confirmamos que eram eles mesmos, pois o cachorro sempre os acompanhava”, contou o delegado Michel Floroschk.

A partir daí e com os depoimentos colhidos na delegacia, acrescentou o delegado, o trio suspeito foi identificado. Nas imagens obtidas pelo polícia, um dos presos seria o homem que aparece com uma roupa camuflada.

Segundo ele, um dos suspeitos foi preso na Cotiara e, o outro, no bairro Roselândia. O terceiro ainda está sendo procurado. Os três tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.

O crime investigado pela polícia teve como vítima Washington Oliveira Vieira, de 41 anos, e sua companheira Mônica de Oliveira, de 34 anos. De acordo com a polícia, o tráfico de drogas estaria por trás do duplo homicídio. (Imagem: Polícia Civil)

Foco Regional/Fernando Pedrosa