Atleta do Clube dos Funcionários entra no ranking mundial de Tênis

Sthefany Lima está entre as melhores do mundo

Com apenas 15 anos, Sthefany Lima, tenista do Clube dos Funcionários, está no ranking WTA (Women’s Tennis Association). Na última terça-feira, dia 2, a atleta superou a gaúcha, Sofia Mendonça, por 6/4 e 7/5, no torneio profissional IPG Open Feminino 2022 realizado na capital do Rio de Janeiro. Com esse resultado, Sthefany garantiu, pela primeira vez, a sua entrada no ranking WTA a ser divulgado no próximo dia 8, permitindo sua participação em competições ainda maiores.

A WTA é uma das organizações esportivas mais reconhecidas do mundo, composta por mais de 1.650 jogadores, de 85 nações. Os participantes competem para ganhar pontos e fazer parte do ranking mundial. Para ocupar esse lugar, os jogadores precisam ganhar em pelo menos três torneios profissionais distintos, como Sthefany, que venceu jogos em Piracicaba/SP, São Paulo/SP e recentemente no Rio de Janeiro/RJ.

Gustavo Tramontin, presidente do Clube dos Funcionários, destaca os passos que Sthefany tem dado em sua carreira e como suas conquistas influenciam o cenário esportivo da região. “Participar de um ranking mundial é um destaque e um reconhecimento justo de toda a dedicação e talento da Sthefany. Essa colocação é um grande marco para a carreira da nossa tenista e também para o Clube, que se orgulha em poder oferecer uma formação completa para que os nossos atletas alcancem seus objetivos”, mencionou.

No próximo dia 8 de agosto, a tenista embarca para o torneio em Tucumán, na Argentina. Sthefany, que vem se sobressaindo em diversas competições, vai representar o Brasil no Torneio Sul-Americano por equipes, classificatório para os campeonatos mundiais Junior Davis Cupe Billie Jean CupFinals.