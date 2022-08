Iniciativa visa detectar e solucionar problemas em vias públicas da cidade de forma otimizada

Volta Redonda está investindo em tecnologia para melhorar o dia a dia das pessoas. Uma dessas ações é a utilização de um “carro inteligente” como ferramenta no auxílio à manutenção urbana. O veículo utiliza a tecnologia para detectar problemas em vias públicas, como buracos em ruas e avenidas, falta de sinalização vertical ou horizontal, lixo em locais irregulares, entulho nas calçadas, tampas de bueiro quebradas, entre outros. O objetivo é otimizar o serviço público.

A iniciativa teve início na última segunda-feira (1º). Volta Redonda é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a contar com a tecnologia.

O carro conta com uma câmera de alta resolução, sensores especiais e inteligência artificial, que fazem o reconhecimento e mapeamento das necessidades de manutenção. São 32 ocorrências possíveis de identificar.

“O prefeito Neto é um desenvolvimentista e nos deu a missão de garantirmos a infraestrutura de Volta Redonda, favorecendo o crescimento da cidade. É isso que estamos fazendo. O que mais nos chamou atenção para firmarmos esta parceria foi a facilidade do sistema desenvolvido pela Mapzer – Inteligência Artificial. Através deste mapeamento será possível melhorar a eficiência dos serviços de manutenção da cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

A Mapzer é uma startup curitibana que vem desenvolvendo soluções para cidades utilizando a inteligência artificial.

“A tecnologia é fundamental para Volta Redonda que caminha a passos largos em direção à inovação. Estamos empolgados e confiantes em um bom resultado que poderá ser sentido em breve pela população”, disse a diretora de Inovação de Volta Redonda, Letícia Oliveira.

O prefeito Antonio Francisco Neto se mostrou empolgado com a novidade e espera garantir bons resultados de imediato.

“A gente está em processo de reconstrução, pegamos uma cidade completamente destruída e desestruturada. Utilizaremos mais esta ferramenta para auxiliar nossas equipes da manutenção urbana. A ideia é utilizarmos este sistema para ter um diagnóstico completo da realidade urbana e otimizar a atuação das equipes de manutenção. Com isso, o serviço terá maior assertividade, diminuindo o tempo e reduzindo custos”, destacou Neto.

Fotos: Cris Oliveira/PMVR