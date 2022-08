Carro sem freio desce ladeira e capota, em Angra dos Reis

Um carro desceu a ladeira na última segunda-feira, no Morro do Bela Vista, no bairro Banqueta, em Angra dos Reis. Um homem que estava com a sua companheira parou o veículo e saíram do carro.

Os dois foram recebidos por uma jovem que estava conversando, quando o homem, que estava atrás do veículo percebeu que o carro começou a descer.

Ele tentou evitar que o veículo descesse a ladeira e tentou entrar na porta, mas foi em vão. O carro em alta velocidade desceu cerca de 50 metros até capotar. Segundo informações do local, ninguém ficou ferido.