Homem é encontrado morto em ponto de ônibus, na Beira-Rio

Um homem foi encontrado morto, aparentemente por causa natural, no final da madrugada desta quarta-feira (3) em um ponto de ônibus da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no Retiro, em Volta Redonda. Por volta das 5 horas, pessoas que chegaram ao local para pegar condução ficaram intrigadas com a imobilidade do homem, encontrado sentado.

O ponto de ônibus fica próximo do acesso à Usina Presidente Vargas, da CSN. Até o momento desta publicação, não havia informações sobre a identidade dele. Uma viatura da Polícia Militar foi para o local enquanto era aguardada a chegada dos bombeiros ou do Samu para atestar oficialmente a morte.