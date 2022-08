Foi identificado como sendo Ronaldo Novaes da Silva, de 64 anos, o homem encontrado morto no final da madrugada desta quarta-feira, dia 3, em um ponto de ônibus da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no Retiro, em Volta Redonda.

Pessoas que chegavam por volta das 5 horas, para pegar a condução ficaram intrigadas com a imobilidade do homem. Ele estava sentado e imóvel no banco. O ponto de ônibus fica próximo do acesso à Usina Presidente Vargas, da CSN. A Polícia Militar foi acionada e aguardou o perito da Polícia Civil.

Após a perícia o corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.