Motorista é acusado de abusar de mulher em Resende

Policiais militares foram acionados na noite de terça-feira, por volta das 20 horas, para atender uma denúncia de abuso sexual sofrida por uma jovem, de 22 anos, nas proximidades da Rodoviária Graal, no bairro Paraíso, em Resende.

Segundo a vítima, o homem conduzia um GM Corsa (preto) de placa não anotada nas proximidades do bairro Boa Vista II. A jovem disse que foi obrigada a entrar no carro do suspeito que tocou em suas partes íntimas.

Policiais militares levaram a vítima até a Delegacia de Polícia, de Resende. Ela foi orientada a passar por atendimento médico no Hospital de Emergência. Após atendimento, a vítima disse que não estava em condições psicológicas parra realizar o registro naquele momento e que faria posteriormente.