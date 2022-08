Mulher é encontrada sem vida dentro de sua residência, em Valença (RJ)

Jorgina Maria Nogueira de Oliveira, de 65 anos, foi encontrada sem vida dentro de sua residência, na manhã de terça-feira, por volta das 9 horas, na Rua Álvaro Monteiro, no bairro Barão de Juparanã, em Valença (RJ).

Policiais militares foram até o local, mas alguns cães impediram a entrada dos agentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou encontrou a vítima com um pedaço de pano no pescoço.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Somente o IML poderá constatar motivo do óbito.