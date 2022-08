Postagem nas redes sociais recupera carro furtado em Resende

Policiais militares receberam uma comunicação de uma mulher, de 34 anos, na noite de terça-feira, por volta das 23h15min, informando que o veículo Fiat Palio placa KNL 3447, furtado no dia 26 de julho de 2022, estava no estacionamento do Hospital de Emergência, localizado na Rua Marcílio dias, no bairro Liberdade, em Resende.

A comunicação foi feita pela cunhada da vítima, de 38 anos, que viu nas redes sociais uma postagem sobre o carro furtado que tinha sido visto no pátio do estacionamento da unidade hospitalar.

Os policiais foram até o local e constataram de que se tratava do veículo que havia sido furtado. O dono do veículo foi comunicado e compareceu ao local.

Na Delegacia de Polícia, foi feito um boletim de recuperação de veículo.