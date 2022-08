Trabalhos foram feitos pelo Furban em servidão na Vila Brasília e encosta no Eldorado

A Prefeitura de Volta Redonda, através do Fundo Comunitário (Furban), concluiu mais duas importantes obras para garantir a segurança de imóveis e seus ocupantes em épocas de chuvas. Desta vez, foram beneficiados moradores dos bairros Vila Brasília e Eldorado, que viviam em áreas consideradas de risco.

O Furban terminou os trabalhos de estabilização de encosta e construção de calçamento na servidão do Beco Esperança, próximo ao número 212, no bairro Vila Brasília. A área beneficiada fica na parte alta do bairro, que agora tem mais segurança para os moradores das casas próximas e também mais comodidade para quem transita na localidade.

“A encosta estabilizada garante segurança a quem mora nessa região e o calçamento dá dignidade para quem precisa passar por ali diariamente. Essas regiões da cidade precisam de atenção constante e é isso que estamos buscando fazer. Temos muitas obras na região central, mas muito mais obras na nossa periferia”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Além disso, o Furban também entregou a construção do muro em concreto projetado e muro de solo cimento na encosta da Rua Nova Friburgo, próximo ao número 807, no bairro Eldorado. Foi neste ponto da cidade que uma família precisou ser resgatada pela Defesa Civil em fevereiro deste ano, durante uma forte chuva que atingiu a cidade na época.

As duas obras totalizaram mais de R$ 200 mil em investimentos. Da mesma forma, ambas foram executadas a partir de levantamentos técnicos indicando as áreas de risco dos bairros, mapeadas em trabalho conjunto feito pela Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.