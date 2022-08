Ação integrada flagra mais duas motos barulhentas em Volta Redonda

Fiscalização na Vila Santa Cecília contou com participação da Ordem Pública, Guarda Municipal e de agentes do programa Segurança Presente

Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do Programa Segurança Presente flagraram duas motocicletas com descarga aberta (escapamento adulterado), durante uma fiscalização de rotina ocorrida na manhã desta quarta-feira (3), na Vila Santa Cecília. Os veículos foram recolhidos ao Depósito Público.

“Não vamos sossegar até devolver a tranquilidade e a paz para Volta Redonda, juntamente com o apoio das outras forças de segurança. Do início do ano até hoje foram tiradas das ruas mais de 70 motos barulhentas e a meta é acabar com esse problema que causa transtornos a todos, sem discriminação. As ações de fiscalizações vão continuar sem trégua”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A ação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança, que vem recebendo investimentos, incluindo a recente inauguração da sede da Operação Segurança Presente, na Vila. O local passou por reformas estruturais e recebeu equipamentos tecnológicos como televisores, cabos de fibra óptica, entre outros.

A base do programa estadual, junto da Avenida Amaral Peixoto (Centro), conta também com imagens de 100 câmeras do projeto Cidade Monitorada, da Prefeitura de Volta Redonda. Já são mais de 300 equipamentos instalados no município, de um total de 700 novos previstos pelo projeto, sendo todos integrados ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

