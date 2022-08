A equipe principal do Barra Mansa Futebol Clube iniciou nesta terça-feira, dia 2, nos trabalhos de pré-temporada para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2). Para integrar a comissão técnica, a diretoria apresentou Nardo Siqueira, preparador físico com extensa experiência em vários clubes, tais como Botafogo (sendo campeão carioca em 1989), base do Flamengo, seleção brasileira (sub-17, sub-20, pré-olímpica e principal), além de passagens pelo futebol do Panamá, México, Emirados Árabes Unidos e Qatar.

Nardo falou sobre sua expectativa como preparador físico do Leão do Sul:

“Que a gente consiga o nosso objetivo. Eu falei com os jogadores no Leão do Sul sobre ter foco, horário, não reclamar de trabalho, comprar a ideia do treinador que chegar. Todo trabalho meu tem um lado científico. Sou muito estudioso em fisiologia do exercício. E conversei com eles. Fechamos um pacto de subir o time. Expliquei para eles sobre minha experiência em seleção olímpica. Então mostrei para eles que, em todos os clubes por onde fui campeão, o grupo era focado, fechado, sem panelinha. Fiz questão de mostrar isso. Estou muito motivado e agradeço a todos pela confiança no meu trabalho. E a torcida do Barra Mansa pode esperar o melhor de mim.”

A preparação física do Barra Mansa será composta por três integrantes: Nardo Siqueira, MV e Tallis Franco. Nos próximos dias, a diretoria deve anunciar o nome do técnico para a equipe principal. O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 11 de setembro, quando recebe o Carapebus no Estádio Leão do Sul.

NARDO SIQUEIRA

Nardo Niegeski Siqueira

Função: preparador físico

Nascimento: 2511/1957

Naturalidade: Rio de Janeiro

Último clube: Pérolas Negras (feminino)

Por Diogo de Oliveira Paula/Foto: BMFC (divulgação)