Uma carreta transportando produtos diversos tombou, na tarde desta quinta-feira, dia 4, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no km 264, próximo à praça de pedágio no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia no sentido de Barra do Piraí. O caminhoneiro sofreu escoriações e foi levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O trânsito foi afetado somente nos minutos seguintes ao acidente. A carreta ainda vai ser removida. Foto: PRF