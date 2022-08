Festa às avessas comemora sete anos de obras paradas em Barra Mansa

Mutuários da Caixa realizaram manifestação, no Centro, cobrando solução do banco

A conquista de um imóvel, mesmo que não seja o primeiro, é sempre uma etapa muito comemorada pelo brasileiro. A realização desse sonho, no entanto, acabou virando um grande pesadelo para cerca de 244 clientes da S2 Construtora e Incorporadora. Há sete anos, eles amargam prejuízos por terem investido na compra de apartamentos no Condomínio Cores da Barra, na Avenida Albo Chiesse, área central de Barra Mansa.

As obras – financiadas pela Caixa Econômica Federal – foram paralisadas em maio de 2015 e, desde então, os clientes lutam para ter de volta o dinheiro investido nos imóveis. Um novo round desta batalha aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 04. Indignados com a falta de posicionamento da Caixa sobre o ressarcimento do dinheiro investido, dezenas de mutuários participaram de uma manifestação em frente a agência do banco, no Centro de Barra Mansa. Em tom de ironia, eles comemoraram o aniversário de sete anos de obras paradas. A festa teve até parabéns, com direito à distribuição de bolo e pipoca para quem passasse pela porta do banco.

“Essa festa às avessas foi a forma que encontramos para despertar a atenção da Caixa para nosso martírio. São sete anos de obras paradas, dinheiro perdido e sonhos que viraram pesadelos. Não aguentamos mais essa situação”, afirmou o engenheiro Luiz Bardal, um dos clientes prejudicados. Com faixas e carro de som, o grupo pediu uma solução célere do banco para os mutuários prejudicados.

Lançado pela S2 Construtora e Incorporadora, em 2013, o Condomínio Cores da Barra era o maior empreendimento imobiliário da cidade, na época, com orçamento total de R$ 98 milhões. A promessa era entregar, até dezembro de 2015, 345 apartamentos, de dois e três quartos, junto de uma grande estrutura de lazer, que incluía piscinas, academia, áreas de lazer e até cinema, numa área total de 27 mil metros quadrados. Os problemas começaram em 2015, quando houve divergências entre a S2 e Caixa, como explicou o advogado Raphael Costa Tavares, um dos mutuários prejudicados.

“A S2 apresentava planilhas com medições de obras que não eram aceitas pela Caixa. Com isso, o banco parou de repassar dinheiro à construtora que, por sua vez, alegou que não tinha condições para continuar as obras sem o repasse. A Caixa poderia acionar o seguro da obra para contratação de uma nova construtora, mas a S2 conseguiu uma liminar da Justiça, em agosto de 2015, que impediu o acionamento do seguro. Essa liminar só foi derrubada em 2020. Como já tinha se passado muito tempo desde a paralisação das obras, o que foi feito pela S2, cerca de 20% do total previsto, foi perdido. Nenhuma outra construtora quis assumir o contrato”, revelou Raphael.

O advogado contou que só decidiu investir na compra do apartamento ainda na planta porque o empreendimento tinha o financiamento da Caixa. “Pensava que participação do banco estatal na obra era sinônimo de segurança e confiança. Grande engano”, disse Raphael, que contabiliza cerca de R$ 65 mil de prejuízos.

Quem também decidiu investir no imóvel na planta para realizar o sonho da casa própria foi a servidora pública Tatiane de Almeida. “Sonhei em criar meus filhos num condomínio com uma infraestrutura espetacular. Investi minhas economias, meu dinheiro suado, em um sonho que virou um pesadelo. E o pior: hoje, me sinto completamente abandonada, nem a Caixa e nem a Justiça dão solução alguma”, afirmou Tatiane.

Ao final da manifestação, o empresário Carlos Henrique Pereira, presidente da Associação dos Compradores e Proprietários do Empreendimento Residencial Cores da Barra, entregou uma carta à gerência da agência Barra Mansa.

“Esperamos que a direção do banco se sensibilize com nossa situação. Queremos celeridade do processo de restituição dos valores pagos, com juros e correção monetária, visto que reconstrução das torres de apartamentos é desaconselhada por engenheiros devido ao péssimo estado de conservação das estruturas. Já nos reunimos com a superintendência da Caixa no Sul Fluminense diversas vezes, mas nunca nos deram um prazo para resolver. Queremos data para pôr fim a esse pesadelo”, finalizou Carlos Henrique. Fotos: Divulgação