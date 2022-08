Polícia Civil prende suspeito de matar pai de santo em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, prenderam na noite de quarta-feira, um homem suspeito de ter assassinado no mês passado, um “pai de santo”, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis.

Policiais civis, comandado pelo delegado Vilson de Almeida, que coordenou a operação prenderam o suspeito na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro (RJ). Jorge Luiz Mariano, conhecido como “Pai Jorge”, de 70 anos, foi morto com nove facadas no dia 19 de julho.

O crime só foi descoberto, no entanto, uma semana depois, quando vizinhos estranharam o mau cheiro exalado da residência dele. Durante as investigações que levaram ao pedido de prisão do suspeito, a polícia descobriu que, além de matar, ele roubou o celular da vítima, usando os contatos do pai de santo para conseguir transferências de dinheiro por Pix.

Ainda de acordo com o delegado, o assassino fugiu no carro de Jorge, um Toyota Corolla, que foi encontrado pela polícia abandonado. Os policiais conseguiram também identificar as pessoas que foram vítimas do golpe com o celular.

De acordo com Vilson de Almeida, o preso alegou que matou o pai de santo durante uma discussão por conta de uma dívida que a vítima teria com ele por serviços prestados de pedreiro. (Fotos: Polícia Civil)