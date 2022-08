PRF prende foragido da Justiça com veículo clone na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (PED) quando por volta de 00h15min, desta quinta-feira, abordaram um veículo Fiat Toro Freedom AT, no km 229, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo estava sendo conduzido por um homem, de 43 anos. Durante consulta aos sistemas foi constatado haver um mandado de prisão contra o motorista expedido pela Justiça, pelo crime de receptação expedido pela 22º Criminal de São Paulo, com validade de 28 de janeiro de 2022, até 07 de março de 2034.

Ao realizada inspeção veicular minuciosa na caminhonete foram observados vários indícios de adulteração e a PRF constatou que se tratava de um clone. O veículo original (abordado pela PRF) licenciada em São Gonçalo (RJ) tinha registro de roubo em 30 de julho de 2022 no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí (RJ), para os procedimentos cabíveis. Segundo tabela FIPE a caminhonete recuperada é avaliada em R$ 95.986,00.