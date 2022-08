Agenda da Juventude Fluminense’ reuniu mais de 150 jovens nesta quinta-feira, dia 4, no Centro Cultural da Fundação CSN

A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria da Juventude, recebeu nesta quinta-feira, dia 4, o projeto “Agenda da Juventude Fluminense”, promovido pela Secretaria de Estado de Ação Comunitária e Juventude. O evento regional, que faz parte de uma das mais de 50 atividades da programação do “Mês da Juventude de Volta Redonda”, foi realizado no Centro Cultural da Fundação CSN, na Vila Santa Cecília, e reuniu mais de 150 jovens durante todo o dia.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, explicou que o programa, que é uma espécie de caravana, está percorrendo todas as regiões do Rio de Janeiro e Volta Redonda foi escolhida para sediar o encontro no Vale do Paraíba.

“É um projeto criado para dialogar com a juventude, debatendo as necessidades e prioridades dos jovens dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de fazer um processo de escuta para a construção do Plano Estadual. Sempre muito importante ter o Estado dialogando com os jovens da nossa região”, ressaltou.

Dentre os presentes, estavam grupos representando as cidades de Volta Redonda e Pinheiral, que são os municípios no interior que têm a pasta da Juventude, além de estudantes dos Colégios Estaduais São Paulo e Rio Grande do Norte; e os jovens do projeto Garoto Cidadão. Também participaram o vereador de Volta Redonda Paulinho AP e o vereador de Pinheiral Mário Arthur Franco, responsáveis pelas leis que criaram o “Mês da Juventude” em seus respectivos municípios.

O coordenador da Juventude de Pinheiral, Silvio Nogueira, frisou que esta agenda do governo do Estado é de extrema importância para as Políticas Públicas de Juventude.

“Identificar as necessidades dos nossos jovens é primordial para a construção do Plano de Juventude. O interior do estado tem uma grande demanda neste tema, mas graças a gestores parceiros como a Larissa Garcez, os laços das coordenadorias e diretorias têm ficado cada vez mais estreitos, nos possibilitando parcerias, trocas e projetos inovadores para os nossos jovens. O próximo passo, com a ajuda do estado, é identificar outros municípios do médio paraíba que não possuem gestão e fazer com que ativem suas Políticas Públicas para que a Juventude tenha mais voz e vez na nossa região”, frisou.

