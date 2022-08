Zoológico Municipal conta com a presença da GMVR e da Segunda Presente

COMUNICADO – PREFEITURA DE VOLTA REDONDA

A Prefeitura de Volta Redonda informa que o Zoológico Municipal conta com a presença constante da Guarda Municipal, além de ser rota frequente das rondas feitas pelo programa Segurança Presente, da Polícia Militar.Sobre o teor do áudio que está sendo divulgado em grupos de aplicativos de mensagem, assim como em outro caso relatado à Guarda Municipal, informamos que todas as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no Zoo e nas imediações serão analisadas.

Até o momento, nada de anormal foi encontrado, mas seguiremos buscando toda informação que possa ajudar a elucidar qualquer situação ainda obscura.

O Zoológico, em todos os seus anos de existência, é reconhecido por ser um local seguro, onde são desenvolvidos projetos sociais, culturais e educativos.

Não há nestes anos relatos ou ocorrências similares ao que está sendo divulgado nas redes sociais, mas tudo será devidamente analisado e investigado.

A Prefeitura de Volta Redonda tomará todas as medidas possíveis para que o Zoológico permaneça sendo um local seguro.