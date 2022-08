Acidente envolve quatro carros na Via Sérgio Braga, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo quatro carros aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), na Via Sérgio Braga, no Conforto, em Volta Redonda. As primeiras informações dão conta de que o condutor de um dos veículos ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista. Ainda não se sabe seu estado de saúde.

O acidente teria ocorrido depois que um carro rodou na pista, nas proximidades do cruzamento que leva à Rua Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4), em frente à igreja católica do bairro. Devido ao acidente e à realização da feira-livre na Rua Nossa Senhora da Conceição, o trânsito estava lento nos dois sentidos da via. A opção para os motoristas que seguem em direção à Vila Santa Cecília é desviar pela Rua 2. (Foto: Redes sociais) – Fernando Pedrosa/Foco Regional