Um incêndio ocorrido na noite de quinta-feira, dia 4, provocou ferimentos em dois adultos, de 41 e 20 anos, e duas crianças, de 9 e 2 anos, em uma residência localizada na Rua Moreira dos Santos, no Centro, de Barra do Piraí.

As crianças foram levadas para a Maternidade Maria de Nazaré, enquanto os adultos foram socorridos para a Santa Casa de Barra do Piraí. Os feridos inalaram fumaça e já tiveram alta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. As causas do incêndio estão sendo apuradas.

O incêndio foi controlado pouco mais de duas horas após os bombeiros chegarem. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.