Equipes do Plano de Mobilidade Urbana atuam simultaneamente em áreas dos dois lados do Rio Paraíba do Sul

A instalação de lâmpadas de LED segue avançando por Volta Redonda, atendendo simultaneamente bairros dos dois lados do Rio Paraíba do Sul. Incluindo os materiais trocados pelo projeto de iluminação de LED da prefeitura e agora com o Plano de Mobilidade Urbana, já foram substituídas lâmpadas em mais de 3,3 mil pontos, atendendo as principais vias que contam com grande fluxo de veículos e de pessoas. Nesta sexta-feira (5), as equipes estão atuando em algumas ruas do bairro Retiro, Ponte Alta, seguindo para o São Lucas e 249.

Nos últimos dias, a troca das lâmpadas amarelas (vapor de sódio) pelos modelos de LED também atenderam ruas dos bairros Água Limpa, após ter passado pela Avenida Francisco Crisótomos Tôrres, que é a principal via de entrada para bairros como Pinto da Serra, Candelária, São Luiz, e um dos acessos a Volta Redonda por quem vem pela Rodovia Lúcio Meira (BR-393).

De acordo com a equipe técnica que coordena a instalação, as lâmpadas que chegaram recentemente são de 150w e 200w, que são destinadas para o tipo de iluminação de algumas vias. Conforme forem chegando modelos adequados para outras ruas, o trabalho vai avançar para esses locais.

A primeira fase do Plano de Mobilidade Urbana (Demob 1) contempla a troca de lâmpadas em bairros localizados à margem direita do Rio Paraíba do Sul, enquanto a fase Demob 2, os bairros à margem esquerda. Pelo plano, já foram feitas substituições em luminárias nos bairros Aterrado, Aero Clube, Voldac, Niterói, Jardim Normândia, Jardim Amália, São Geraldo e Laranjal, entre outros pontos.

Toda a cidade será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação novos. Ao final da troca das lâmpadas, a economia será de 50% nos custos com iluminação. A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.