Policiais da Delegacia de Polícia, de Volta Redonda cumpriram nesta sexta-feira, um mandado de prisão expedido pela Vara Única de Piraí, contra uma mulher, de 43 anos, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A mulher foi condenada a três anos e meio de prisão, em regime semiaberto, por ter ateado fogo no copo do companheiro, atualmente também com 43 anos. A lesão corporal gravíssimo ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2015, em Arrozal, distrito de Piraí.

Na época o caso foi registrado na delegacia de Piraí como tentativa de homicídio, mas depois reclassificado como lesão corporal.