Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram no início da tarde de terça-feira, por volta das 12 horas, uma carreta Scania, com placa de Pindamonhangaba (SP) transportando uma bobina metálica na altura do km 25, da Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (BR-354), também conhecida como Rio x Caxambu, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Durante a fiscalização foi verificado que a bobina metálica pesava 28,5 toneladas e era transportada com amarração insuficiente, estando fixada apenas por duas cintas de topo. O transporte deste tipo de produto em desconformidade com as normas põe em risco o a segurança do trânsito.

Desta forma, o veículo foi multado e retido até que fosse realizada a regularização.