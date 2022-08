Plantão de vacinação e testagem estão mantidos durante o fim de semana

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá iniciar nesta segunda-feira, dia 8, a “Multivacinação” em todas as unidades básicas de Saúde (UBS e UBSF) do município, das 9h às 16h. Por conta desta campanha, foi realizada nesta sexta-feira, dia 5, no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), uma capacitação com os profissionais de saúde que atuam na sala de vacina do município. A SMS também manterá o plantão de vacinação e testagem neste fim de semana, dias 6 (sábado) e 7 (domingo).

Segundo o médico sanitarista da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, durante a campanha de “Multivacinação”, todas as unidades estarão aplicando todas as vacinas disponíveis no calendário de vacinação para adultos e crianças, incluindo as vacinas contra a Covid-19.

“Hoje, o Brasil é um dos países do mundo com maior número de crianças e adultos com vacinas em atraso. Como é cada vez mais crescente o número de pessoas que viajam e têm contato com outras, de diferentes lugares, é importante garantir que todas as doenças que podem ser evitadas com a vacinação estejam sob controle, além daquelas que já haviam sido erradicadas, como a paralisia infantil e o sarampo, que não retornem”, afirmou.

Carlos ainda ressaltou que, no outro final de semana (dias 13 e 14 de agosto), durante o plantão de vacinação, as vacinas para adolescentes e adultos também serão oferecidas em locais externos.

“No dia 20, teremos também um ‘Dia D’, que usaremos para intensificar ainda mais a Multivacinação. A previsão é que seja feito na Ilha São João”, disse.

Plantão de vacinação

Nesta edição, haverá aplicação de doses contra Covid-19 e Influenza (gripe) no Arraiá da Cidadania, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, das 15h às 23h; no Zoológico Municipal, das 9h às 16h; e nos shoppings Park Sul, das 10h às 20h; e Sider, das 10h às 20h (sábado) e das 14h às 20h (domingo).

A vacinação também irá ocorrer em duas unidades básicas de saúde, são elas: UBSFs 249 e Vila Mury, das 8h às 18h30.

Testagem

Os testes para diagnóstico do coronavírus serão oferecidos neste fim de semana na Central de Testagem – localizada no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, bairro Aterrado, das 7h às 19h.

A secretaria de Saúde orienta que pessoas que estejam com sintomas gripais (coriza, dor de cabeça, febre, dor de garganta, cansaço, perda do olfato ou paladar) procurem atendimento na Central de Testagem durante o fim de semana. É recomendado que o paciente leve seu álcool em gel e tenha uma caneta para preencher a ficha no local de testagem. O uso de máscara nos serviços de saúde é obrigatório.

Cronograma de aplicação

Vacina contra gripe – Toda população a partir de 6 meses

Vacina contra Covid-19

1ª dose e 2ª dose – Para quem não se vacinou a partir de 3 anos.

*A vacina utilizada para crianças de 3 e 4 anos é a CoronaVac, com intervalo de 28 dias;

*Antecipada a 2ª dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, com intervalo de 21 dias.

3ª dose – Para pessoas acima de 12 anos que receberam a 2ª dose há pelo menos 4 meses.

4ª dose – Para pessoas a partir de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose há mais de 4 meses.

Para receber as doses, é preciso apresentar caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.