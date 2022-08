O Volta Redonda FC enfrentea neste domingo, dia 7, às 20 horas, o Esquadrão de Aço recebe o Ferroviário-CE no Raulino de Oliveira para garantir de vez a sua vaga no G8 com uma rodada de antecedência.

– Mais uma partida difícil e muito importante para a gente. Uma vitória nos garante entre os oito do Brasileiro, que é um dos objetivos que tínhamos desde o princípio. Agora é focar, fazer as coisas certo para que possamos conquistar os três pontos – destacou o comandante do Voltaço, Rogério Corrêa.

O confronto deste domingo será de opostos. Enquanto o Volta Redonda está na sexta colocação e briga pela classificação, a equipe cearense está na 18° posição e precisa da vitória para não ser rebaixada para a Série D.

– O time deles não era para estar nesta situação, porque é um elenco de muita qualidade, mas se encontra devido ao nível elevado da competição. Vai ser uma guerra, um confronto difícil, do qual eles irão correr atrás da vitória para não serem rebaixados, mas tenho certeza que vamos conseguir nossos objetivos e sair com a classificação – ressaltou Rogério Corrêa, que ainda aproveitou para convocar a torcida tricolor.

– Como falei no jogo passado em casa, sofremos bastante com isso fora e, no Raulino, quem vai nos ajuda bastante. Então, se conseguimos somar ali, com mais vozes, mais pensamentos positivos, obviamente vai nos ajudar bastante e é tudo o que o Volta Redonda precisa neste momento – convocou.

Anunciados como reforço nessa sexta-feira, o atacante Gabriel Henrique e os meias Marcelo Gama e Henrique Silva estão regularizados e à disposição do técnico Rogério Corrêa.

Já o meia Luciano Naninho irá se apresentar apenas neste domingo ao clube. O atleta já está regularizado, porém, a expectativa é que ele esteja apto para entrar em campo apenas para a próxima rodada.

Entrada gratuita

A diretoria do Volta Redonda liberou a entrada das mulheres, que devem retirar o ingresso nas bilheterias do estádio no dia do jogo, entre 17h e 19h. Vale lembrar ainda que crianças abaixo de 12 anos e idosos acima de 65 anos também têm direito a gratuidades.

Os ingressos antecipados para o confronto já estão sendo vendidos a R$ 20 nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, dia 7, a partir das 17h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 7, a partir das 17h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.