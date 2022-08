Três homens suspeitos de participarem do assassinato de Sthefany Laura Teles, de 26 anos, no dia 9 do mês passado, foram presos na manhã deste sábado (6) em Volta Redonda. As prisões ocorreram nos bairros Ponte Alta, Retiro e Açude.

No último dia 20, outro suspeito de participar do homicídio já havia sido preso porque a tornozeleira eletrônica dele apontou que ele estava no mesmo lugar que Stephany no momento do assassinato. Além deles, uma mulher também está sendo procurada.

Moradora do Açude, Stephany foi sequestrada, torturada e morta com quatro tiros de calibre 9 milímetros, com o corpo sendo encontrado na Rodovia do Contorno, no mesmo momento em que a família fazia registro de desaparecimento da jovem na Deam.

De acordo com a Polícia Civil, o carro utilizado no crime, um GM Corsa Wind azul, seria de um dos suspeitos presos. O rapaz cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas. Informa Cidade