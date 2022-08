Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou três pessoas com ferimentos na tarde de sexta-feira, no km 478, da Rodovia Rio Santos (BR-101), no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis.

Todas as vítimas estavam nos carros. O motorista do caminhão e o ajudante dele não ficaram feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um dos carros perdeu o controle da direção e bateu no outro, que acabou atingindo o caminhão.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuíba e estavam em observação até a noite de sexta-feira. (Foto: Redes Sociais)