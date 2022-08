O corpo de Daniel Ruela Rodrigues Esteves, de 18 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira (5) com as mãos amarradas na Dutra, em Barra Mansa. O cadáver foi visto por populares na altura do km 262, no bairro Moinho de Vento.

Daniel foi assassinado com tiros na cabeça. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho da perícia. As circunstâncias do crime são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros levou o cadáver para o Instituto Médico Legal do bairro Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na delegacia.