Ações visam o ordenamento e limpeza da localidade, atendendo a solicitações de moradores do bairro Santo Agostinho

O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, esteva à frente da operação ‘VR em Ordem’ realizada nesta sexta-feira (5), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho. A ação resultou em três carros recolhidos para o pátio da Guarda Municipal, sete que tiveram os donos identificados e foram levados para locais seguros e cinco que receberam prazo para serem retirados das ruas.

A ação integrada contou com a participação da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tendo como objetivo o resgate da sensação de segurança. O local escolhido levou em conta as inúmeras reclamações de moradores do bairro, recebidas pelo Poder Público.

Segundo Luiz Henrique, os veículos abandonados nas ruas provocam uma sensação de insegurança na população, por servirem como locais para consumo de entorpecentes, além de prejudicarem a saúde pública – favorecendo como criadouro de insetos e animais peçonhentos.

As oficinas mecânicas e de lanternagem também foram alvos da operação. Os proprietários desses estabelecimentos foram orientados a deixar os veículos no interior de suas lojas, pois correm o risco de serem removidos ao depósito público municipal.

“As ações do ‘VR em Ordem’ não estão focadas somente nos bairros centrais, mas em todo o município. Apenas em certos locais é preciso que essas operações sejam planejadas, para que não haja efeito colateral. O ordenamento da cidade vai continuar, sem trégua.”, garantiu o secretário Luiz Henrique. Fotos: Divulgação/Semop/PMVR