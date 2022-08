Toda a renda arrecadada será revertida para entidades beneficentes que participam da festa na Praça Brasil

O “Arraiá da Cidadania”, maior festa de rua com tema junino da região termina neste domingo (7), em Volta Redonda, após quatro dias de muita diversão. Na festa, que ocorre na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, dá para comer à vontade e pagando pouco: todas as comidas do arraiá são vendidas a R$ 1,99. Toda a renda arrecadada pelas barraquinhas será revertida para as 33 entidades beneficentes que participam da festa.

O encerramento desta oitava edição do evento tem início às 15h e vai até às 23h deste domingo. No cardápio do “Arraiá da Cidadania” estão pizza frita, cachorro quente, salsichão, pipoca, espetinhos, canjiquinha e feijão amigo, além dos doces como mousses, bolos de pote e canjica. Os refrigerantes também custam R$ 1,99 e bebidas alcoólicas não são comercializadas na festa. Os produtos só podem ser comprados com dinheiro, as barraquinhas não estão equipadas com máquinas de cartão e não aceitam PIX.

Além das comidas típicas, o arraiá conta com programação cultural. Neste domingo, a quadrilha do grupo Zé Buscapé se apresenta na Praça Brasil.

Reforço na saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um estande de vacinação para atender o público na Praça Brasil. A vacina contra Covid-19 está disponível para pessoas a partir dos três anos, e contra gripe (Influenza), todas as idades podem vacinar. Fotos: Cris Oliveira/PMVR