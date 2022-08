Motociclista fica ferido em acidente na BR-354, em Resende

Um motociclista ficou ferido no início da tarde deste domingo, por volta às 13 horas numa colisão envolvendo seu veículo e um automóvel, na atura do km 17, da Rodovia BR-354 (Rodovia Rio x Caxambu), também conhecida como Sebastião Alves do Nascimento, em Resende.

Os policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados e depararam com a moto Kawasaki/Z400, com placa do Rio de Janeiro, que havia colidido frontalmente com um veículo Fiat Argo Drive 1.0 (Miguel Pereira-RJ). O motociclista, de 26 anos ficou ferido gravemente, sendo socorrido por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Emergência de Resende. Os ocupantes do automóvel não se feriram. Com o impacto os airbags do automóvel foram acionados.

Segundo informações do local, o motociclista realizava uma ultrapassagem proibida, em local dotado de faixa contínua dupla amarela, em uma curva, quando se deparou com o automóvel no sentido contrário, ocorrendo o acidente.