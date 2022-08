Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Valença

Policiais militares do 10º BPM foram acionados no início da tarde deste sábado, por volta das 13h40min, para atender uma ocorrência de agressão que estava ocorrendo numa residência localizada na Rua Santa Augusta, no bairro Biquinha, em Valença.

A mulher, de 25 anos, contou aos agentes que o seu ex-companheiro, de 35 anos, foi até a sua residência e queria levar os filhos. Segundo ela, o ex-companheiro estava sob efeito de álcool e drogas. Ela tentou impedir que ele levasse os filhos. Inconformado, ele passou a agredi-la com socos e chutes. O irmão da vítima, de 31 anos, passou agredir o suspeito a pauladas para defender a irmã.

Com ferimentos, a mulher foi levada ao Hospital Escola, onde foi atendida e ficou em observação. O agressor da ex-companheira foi autuado por ameaça e vias de fato. Ele ficou internado e acautelado à disposição da Justiça.

Assim que sair do hospital será apresentado na 91ª DP e levado posteriormente ao sistema prisional. O irmão da vítima foi ouvido pelos agentes.