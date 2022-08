Mulher é assassinada e homem fica ferido no bairro Surubi, em Resende

Uma mulher, de 39 anos, foi assassinada a tiros por suspeitos que estavam em uma moto na noite de sábado por volta das 20h20min, na Rua Rodolfo Anechino, no bairro Novo Surubi, em Resende.

O homem, de 31 anos, também foi baleado. Ele foi levado para o Hospital de Emergência, de Resende. O casal estava em um VW Gol, quando foram surpreendidos por uma dupla de moto que passou atirando contra o veículo.

Policiais militares foram até o local encontraram o Gol (prata) com avarias. No mesmo local os policiais encontraram a moto Honda CB 300 utilizada no crime. O veículo, utilizado pelos criminosos, não tinha registro por roubo ou furto.

A perícia encontrou no local um carregador contendo cinco munições calibre 9 mm. O corpo da mulher foi removido para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços m Volta Redonda. A vítima que foi a óbito tinha uma anotação criminal por tráfico de drogas.