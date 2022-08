Atividades pelo ‘Agosto Dourado’ ocorrem até o final do mês e incluem palestras, roda de conversa e apoio técnico às gestantes e lactantes

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), preparou uma programação especial pelo “Agosto Dourado”. A campanha, de estímulo ao aleitamento materno, foi criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) também escolheu agosto como Mês do Aleitamento Materno.

A cada ano, um tema específico é trabalhado. Neste ano, o “Agosto Dourado” vai desenvolver, nacionalmente, o tema “Fortalecer a amamentação educando e apoiando”. Seguindo esta abordagem, as 46 unidades da Atenção Primária em Saúde prepararam atividades como palestras, rodas de conversa e painéis educativos. Além disso, estão preparadas para acolher, orientar e esclarecer, a qualquer momento, dúvidas como o melhor posicionamento do bebê para favorecer a pega.

De acordo com a enfermeira, Vanessa de Lima Huguenin, que atua no PAISMCA (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente) este tema é abordado durante todo o ano nas unidades de saúde, mas no mês de agosto as ações de incentivo ao aleitamento materno são intensificadas por conta do “Agosto Dourado”. “A cor dourada foi escolhida para designar o mês de agosto pelo fato de estar relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno”, explicou.

A profissional ressaltou que todas as pessoas podem e devem estar envolvidas com a amamentação. “Este é um período especial e delicado em que a mulher necessita de uma rede de apoio. Por isso, todas as atividades estão abertas aos usuários das unidades, sendo gestantes, lactantes ou não. O importante é fortalecer o binômio mãe e filho”, disse Vanessa, reforçando que durante o pré-natal toda mulher passa pela preparação para o aleitamento materno.

As atividades nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs) começaram nesta semana e seguem até o final do mês. Na programação estão incluídas café da manhã com palestra “Stress versus amamentação” com psicóloga do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), na unidade do Volta Grande, dia 19, às 8h30; palestra para grupo de gestantes com tema “Amamentação”, com café da tarde e brinde de enxoval, das 14h às 17h, do dia 24, na unidade do bairro São Lucas; e café da manhã no Banco de Leite Volta Redonda, no Hospital São João Batista (HSJB), no dia 28, às 8h30. Secom/PMVR – Fotos de Divulgação