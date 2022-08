Um veículo Chevrolet Cobalt bateu na traseira de um caminhão e teve um princípio de incêndio, no km 224, na subida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O motorista do caminhão ajudou a retirar o condutor do Cobalt que ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.