Toda a renda arrecadada pelas barraquinhas nos quatro dias de festa será revertida para as 33 instituições beneficentes

Um sucesso total em solidariedade. Foi assim o “Arraiá da Cidadania”, maior festa de rua com tema junino da região que terminou neste domingo (7), em Volta Redonda. Toda a renda arrecadada pelas barraquinhas nos quatro dias de festa será revertida para as 33 entidades beneficentes. Motivo de alegria para quem tem a missão de ajudar.

O presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Volta Redonda, Dinaldo Santa Rosa Oliveira, explicou que a instituição funciona através de doações, parcerias – entre elas com a FIA (Fundação para a Infância e Adolescência) – e da realização de eventos. Ele lembrou que o arraiá é importante para entidades filantrópicas como a Apae, principalmente neste período pós-pandemia.

“Volta Redonda é uma cidade muito solidária, o porte da festa confirma isso. Esse dinheiro chega em boa hora. Na Apae, nossos custos chegam a R$ 90 mil por mês e cerca de 260 famílias são auxiliadas através das nossas atividades. Participar deste tipo de evento nos ajuda a atrair mais voluntários também, porque a festa desperta a solidariedade das pessoas”, afirmou Dinaldo, agradecendo também a parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

A presidente da ONG Arte de Todo Lugar, Regina de Fátima Oliveira, também destacou a visibilidade que participar do arraiá traz aos projetos, atraindo novos voluntários.

“A festa é uma forma importante de ajudar a manter as entidades. E foi um momento muito bonito. Depois de tanto tempo, era possível ver o brilho de novo no olhar das pessoas. Sem dúvidas, um momento inesquecível e que a gente só tem a agradecer ao prefeito Neto e todos os envolvidos. Gratidão”, falou.

O presidente da ABE/VR (Associação Beneficente Evangélica de Volta Redonda), José Luiz Vieira de Araújo, que mantém a Creche Lar Maria Izabel Galvão, no Retiro, também elogiou a iniciativa de reverter toda a renda arrecadada no “Arraiá da Cidadania” às entidades beneficentes.

“Neste período pós-pandemia, muitas pessoas ainda estão passando dificuldades. Atendemos 76 crianças, de 2 a 4 anos de idade, e poder participar dessa festa foi uma experiência única. As entidades se movimentaram, mostrando o verdadeiro sentido de viver. Foi uma celebração da vida e juntos nós conseguimos. Os que têm pouco doando para quem não tem muito. Só temos a agradecer ao prefeito Neto, ao PC (diretor- presidente do Saae-VR) e todos os envolvidos”, agradeceu, elogiando a organização, ordenamento e segurança do evento.F otos: Cris Oliveira-Secom/PMVR