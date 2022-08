Um homem de 36 anos foi baleado na madrugada desta segunda-feira (8), em Volta Redonda. Ele levou um tiro na perna, no bairro 249, e buscou socorro no Hospital São João Batista.

A vítima contou que estava tomando cerveja em um bar quando um carro passou e alguém atirou, de dentro do veículo. Segundo foi apurado, ele passou por uma cirurgia ainda de madrugada e está em observação.