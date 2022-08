Um jovem ainda não identificado foi levado em estado grave ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz, que teria entre 16 e 21 anos, foi atingido por um trem que passava pela linha férrea na altura do trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira) no bairro Jardim Amália I. O acidente foi no início da manhã de domingo (7), por volta das 7horas.

O rapaz foi encontrado caído na linha férrea com diversas lesões pelo corpo. Segundo apurado pelo Informa Cidade, ele teve a perna esquerda amputada e está com traumatismo craniano. Intubado, o jovem também fraturou o fêmur e a coluna cervical. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.