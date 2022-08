Polícia Militar apreende drogas no bairro Paraíso, em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu drogas na noite de domingo (7) em Barra Mansa. O material foi encontrado na Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso, após um suspeito ser flagrado abandonando uma sacola com as drogas.

A PM informou que ele conseguiu escapar. Foram apreendidos 90 pinos de cocaína, 47 trouxinhas de maconha, duas embalagens de loló, dois rádios transmissores, duas bases para rádio e 60 etiquetas com informações de venda do tráfico. A PM informou que buscas foram feitas, mas o suspeito não foi encontrado. (Foto: Polícia Militar)