Esquadrão de Aço carimbou a vaga na próxima fase após vencer o Ferroviário-CE neste domingo

O Volta Redonda está classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A classificação tricolor veio após uma vitória por 2 a 1 sobre o Ferroviário-CE neste domingo, dia 7, no Raulino de Oliveira. Após o confronto, o comandante Rogério Corrêa falou com a imprensa e dividiu os méritos com todos no clube.

– Conseguimos o nosso segundo objetivo na competição, porque o primeiro era não cair. Agora vamos em busca deste acesso. Conseguimos estar entre os oito, que é algo muito difícil, do qual times muito grandes vão ficar brigando até a última rodada para classificar e nós já conseguimos. Mérito total do Volta Redonda, começando pela diretoria, passando por toda a Comissão Técnica, funcionários e jogadores. É uma soma de fatores que fez o Volta Redonda estar nesta situação. Todo mundo fazendo um pouco, somado a luta dentro de campo em todos os jogos. Feliz demais por isso. Agora é pegar esta primeira semana de descanso para que possamos preparar os atletas, focar na próxima fase e também na final da A2 – destacou.

Analisando a vitória diante do Ferroviário, o técnico tricolor ressaltou que a partida foi muito disputada, dentro do esperado, já que era diante de um adversário que também precisava da vitória.

– A equipe do Ferroviário não era para estar nesta situação. É uma equipe qualificada, tem bons jogadores e tá brigando pelo rebaixamento. É natural que quando fizemos o gol, eles tinham que ir para cima, porque estavam sendo rebaixados. E contra uma equipe difícil, é sempre dificultoso você jogar. Mas seguimos lutando e graças a Deus conseguimos o segundo gol, que nos deu a classificação – analisou.

A segunda-feira foi de folga para todo o elenco tricolor. A reapresentação será na tarde desta terça-feira, dia 9. A programação prevê treinamentos no CT Oscar Cardoso na manhã de quarta e quinta-feira, dias 10 e 11. Na tarde de quinta-feira, a delegação segue para a Paraíba-PB, onde, no sábado, dia 13, às 17h, enfrenta o Campinense, no Amigão, em partida válida pela última rodada da primeira fase.

Saída

O Volta Redonda informa que o meio-campo Marcos Júnior não faz mais parte do elenco tricolor. O jogador, em comum acordo, teve o seu vínculo encerrado e está se transferindo para o Urartu, da Armênia.

Esta foi a segunda passagem do atleta pelo Voltaço, disputando 32 jogos e marcando um gol. Ao todo, Marcos Júnior já defendeu o clube 46 vezes, marcando cinco gols.