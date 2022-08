Uma troca de tiros entre policiais militares e um homem foi registrada na madrugada desta segunda-feira (8) em Volta Redonda. O confronto ocorreu na Avenida Beira-Rio, no Ilha Parque, quando os agentes foram ao bairro checar denúncia de criminosos ostentando armas de fogo na Rua 3-A. Três pessoas foram conduzidas à delegacia e uma pistola foi apreendida durante a ação.

De acordo com a PM, os agentes se deslocavam para o bairro da denúncia quando viram um Fiat Uno em atitude suspeita. O motorista acelerou e um dos ocupantes desembarcou do carro e fugiu atirando três vezes contra a guarnição. Os agentes revidaram atirando 13 vezes contra o homem, mas ele não foi alcançado e conseguiu escapar.

Dentro do carro havia duas pessoas e os policiais encontraram duas placas que pertencem a um veículo com registro de roubo. Em seguida, os agentes foram apoiar uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) na Rua 5-B, que conseguiu abordar um suspeito com a arma calibre .40. Questionado, ele negou ser o autor dos disparos contra a guarnição na Avenida Beira-Rio. Todos foram levados para a delegacia. (Foto: Polícia Militar)