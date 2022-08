Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira, em Rio das Flores

Um homem, de 38 anos, foi preso por policiais militares do 38º BPM no início da noite de segunda-feira, por volta das 18 horas, na Rua Aarão César, no bairro Fátima, em Rio das Flores.

Os agentes foram acionados e no local foram informados por uma mulher de 30 anos, que foi agredida com um chute pelo seu pelo seu ex-companheiro, de 38 anos. Ela contou aos agentes que ele não aceita o fim do relacionamento.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Luiz Pinto, onde foi constatada uma lesão corporal por ação contundente. Depois foi encaminhada a Perícia Técnica no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O ex-companheiro foi enquadrado na Lei Maria da Penha e ficou preso.