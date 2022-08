Nesta semana, usuárias da unidade serão recebidas com café da manhã e especialistas vão abordar temas de incentivo à amamentação

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), preparou atividades de estímulo à amamentação para lembrar o “Agosto Dourado”. A Policlínica da Mulher, na Rua Luiz Alves Pereira, nº 30, no Aterrado, iniciou nesta terça-feira, 9, uma série de palestras de incentivo ao aleitamento materno, incluindo cuidados na gestação e a necessidade do envolvimento de todos para formar uma rede de apoio à lactante.

A abertura das atividades foi com o tema “Manejo no Aleitamento Materno”, com a enfermeira Ana Lúcia Naves. Nesta quarta-feira, 10, a endocrinologista Mayra Miranda vai falar sobre a “Importância do Cuidado com a Diabetes na Gestação”. E na quinta-feira, 11, a enfermeira Vanessa de Lima Huguenin, que atua no PAISMCA (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente) e a nutricionista Natália Feres vão tratar do tema “Fisiologia das Mamas, Alimentação Saudável e Nutrientes do Leite”.

De acordo com a coordenadora da Policlínica da Mulher, Eliane Rezende Alvarenga, toda mulher passa pela preparação para o aleitamento materno durante o pré-natal.

“Preparamos as palestras para intensificar o incentivo à amamentação. Além disso, nesta semana, vamos receber nossas usuárias com café da manhã especial pelo ‘Agosto Dourado’”, disse.

A campanha de estímulo ao aleitamento materno foi criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) também escolheu agosto como Mês do Aleitamento Materno. Neste ano, o “Agosto Dourado” vai desenvolver, nacionalmente, o tema “Fortalecer a amamentação, educando e apoiando”. Fotos: divulgação – Secom/PMVR