Suspeito morre em troca de tiros com policiais civis em Angra dos Reis

Um homem identificado como sendo Matheus Vinícius Silva de Paula, de idade não informada, morreu durante uma troca de tiros com policiais civis na tarde desta terça-feira, dia 9, no Morro do Carmo, em Angra dos Reis.

Os agentes foram até o local depois de uma denúncia anônima sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas. Segundo o delegado Vilson de Almeida, Matheus chegou a ser levado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Os agentes foram até o local para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Quando perceberam a movimentação policial os criminosos abriram fogo com disparos de pistolas e fuzil. Houve o revide e o suspeito foi atingido. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Segundo o delegado, Matheus portava uma pistola calibre 9mm, com oito munições, um rádio de comunicação e pinos de cocaína, guardados em uma mochila. Foto: Polícia Civil