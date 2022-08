Volante Milho estará novamente no elenco profissional do Barra Mansa

O Barra Mansa Futebol Clube continua se preparando para o Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Uma das revelações na equipe principal do ano passado, o volante Milho vem treinando forte para reforçar o setor de contenção do Leão do Sul.

Milho falou sobre a oportunidade de continuar defendendo a equipe profissional este ano:

“Agradeço primeiramente a Deus, minha família e ao Barra Mansa pela oportunidade de defender essa camisa pelo segundo ano consecutivo como profissional. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto que vem sendo montado, onde o grupo se encontra muito fechado e com o mesmo pensamento que é o acesso para à B1 do Carioca. Me sinto mais preparado fisicamente este ano e podem ter certeza que sempre darei meu melhor dentro de campo.”

O volante ainda explicou como gosta de atuar em campo:

“Sempre atuei como zagueiro durante as categorias de base, mas ano passado no profissional apareceu a oportunidade de atuar como volante. Pude contribuir bastante jogando nessa posição e hoje me sinto muito bem. Minhas características são: marcação, quebra de linhas e bolas longas.”

O volante Milho tem passagens pelas categorias de base do Volta Redonda e do Barra Mansa. No ano passado, fez parte do elenco barramansense campeão estadual sub-20 (Série B2) e, além disso, aproveitou bem as oportunidades que teve pela equipe principal do Barra Mansa, atuando em seis partidas (duas como titular) durante o Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais.

O Barra Mansa vem treinando visando a estreia no Campeonato Carioca (Série B2), marcada para o dia 11 de setembro, às 15h, contra a equipe do Carapebus, no Estádio Leão do Sul.

MILHO

João Pedro Campos de Souza

Posição: zagueiro/volante

Nascimento: 30/3/2001

Cidade natal: Barra do Piraí

Último clube: Barra Mansa

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa FC