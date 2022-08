Esquadrão de Aço visita o Campinense-PB neste sábado, dia 13, às 17h, no estádio Amigão

Já com a classificação antecipada para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileira, o elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta terça-feira, dia 9. O Esquadrão de Aço se prepara para enfrentar o Campinense-PB, sábado, dia 13, às 17h, no estádio Amigão, pela última rodada da primeira fase.

Autor de um golaço na vitória diante do Ferroviário-CE, o zagueiro Iran celebrou a classificação e o bom momento que está vivendo com a camisa tricolor.

– Foi uma vitória importante. Sabíamos da dificuldade que seria o jogo contra o Ferroviário, mas fomos em busca dos nossos objetivos, não desistimos em nenhum momento e conseguimos a vitória que nos deu a classificação antecipada. Fico emocionado pelo gol, um golaço, né?! Feliz demais em marcar mais uma vez pela equipe do Volta Redonda e estou muito feliz com o momento que estou vivendo. Agora é nos prepararmos para a próxima fase, porque é uma nova competição que irá se iniciar e vamos trabalhar em cima disso. Vamos entrar focados, sempre acreditando e lutando até o final pelo acesso à Série B – destacou.

Atualmente, o Volta Redonda está na 5ª colocação da Série C. Com isso, iria estar no grupo juntamente com Mirassol-SP, primeiro lugar, Figueirense-SC, quarto colocado, e Remo-PA, oitavo.

Programação

Na reapresentação do elenco tricolor, os jogadores que atuaram 60 minutos ou mais diante do Ferroviário-CE realizaram exames fisiológicos e, em seguida, fizeram um trabalho de recovery com os equipamentos da Avanutry, patrocinador oficial do Volta Redonda. Os demais atletas do elenco foram para o CT Oscar Cardoso, onde participaram de um treinamento técnico e tático.

A programação da semana prevê ainda treinamentos quarta e quinta-feira, dias 10 e 11, durante o período da manhã, no CT Oscar Cardoso. A viagem para a Paraíba será na tarde da quinta-feira.